Trinkwasser in Gannertshofen ist nicht mehr belastet

Coliforme Keime waren im Wasser nachgewiesen worden. Nun steht den Menschen in Gannertshofen wieder unbelastetes Trinkwasser zur Verfügung.

Eine gute Nachricht hat die Menschen in Gannertshofen am Montag erreicht: Das Trinkwasser ist wieder rein. Wie der Bucher Bürgermeister Markus Wöhrle am Nachmittag mitteilte, haben zweimalige Nachproben zum Ergebnis geführt, dass keine Belastung mit coliformen Keimen mehr vorliegt. "Der Hochbehälter wurde komplett abgelassen und die beiden Kammern gereinigt", erläuterte er. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Ortsteils seien per Wurfzettel und über die App der Marktgemeinde darüber informiert worden.

Andere Kommunen im Landkreis Neu-Ulm mussten ihr Trinkwasser abkochen

Wie berichtet, waren Anfang Oktober bei einer routinemäßig durchgeführten Wasserprobe in Gannertshofen coliforme Keime in geringer Anzahl festgestellt worden. Die Marktgemeinde stimmte sich in der Folge mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst am Landratsamt Neu-Ulm ab. Vorsorglich sei das gesamte Ortsnetz der Bucher Wasserversorgung ausführlich beprobt worden, hieß es aus dem Rathaus.

Im Gegensatz zu Verunreinigungen in anderen Kommunen in der Region in den vergangenen Wochen handelte es sich bei den in Gannertshofen nachgewiesenen Keimen nach Angaben der Marktgemeinde nicht um sogenannte E-Coli-Bakterien oder Enterokokken, also nicht um Fäkalkeime. Deshalb habe keine generelle Notwendigkeit bestanden, das Leitungswasser abzukochen. (AZ, stz)