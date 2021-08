Bundespräsident Steinmeier ist Pate der kleinen Magdalena aus Ritzisried

Plus Für das siebte Kinder der Mayers aus Ritzisried hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehrenpatenschaft übernommen. Mutter Cornelia erzählt aus dem Alltag ihrer Großfamilie.

Cornelia und Christian Mayer, beide 43, wohnen mit ihrer Großfamilie in Ritzsiried - und bei der ist immer etwas geboten. Auch jetzt wieder: Als sich ihr siebtes Kind ankündigte, erfuhr die Mutter, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ehrenpatenschaft übernehmen werde. "Davon habe ich gehört, aber nicht gewusst, dass die Regelung beim siebten Kind greift", erzählt sie. Etwas verspätet hat ihr nun Bürgermeister Markus Wöhrle auch Urkunde und Geschenk überreicht. Er gratulierte den Eltern, vor denen er "großen Respekt habe", wie sie alles meisterten. Die kleine Magdalena Elisabeth Mayer wurde am 20. März 2020 geboren - mitten im Corona-Lockdown. Für die Großfamilie eine herausfordernde Zeit.