vor 10 Min.

Faire Waren für die Schultüte

Illertisser Weltladen hat zum Schulstart einiges zu bieten

Pünktlich zum Schulstart bietet der Eine-Welt-Laden im Illertisser Benefiziatenhaus die Möglichkeit, Schultüten mit fair gehandelten Produkten zu füllen. „Bei uns stehen ausschließlich unbedenkliche Lebensmittel und Dinge in den Regalen“, sagt Heinz Jäkel, der einmal in der Woche ehrenamtlich in dem Geschäft arbeitet. Das bedeutet auch: Die Spielsachen wurden ohne Kinderarbeit hergestellt. Man müsse dort zwar schon ein wenig tiefer in den Geldbeutel greifen als im Supermarkt, allerdings seien die angebotenen Dinge allesamt einwandfrei und durch den Kauf würden beispielsweise Bauern aus ärmeren Regionen der Welt unterstützt.

In Anlehnung an die Aktion „faire Schultüte“, an der sich mehrere Weltläden in der Region Lech-Iller beteiligen, hat auch die Illertisser Einrichtung einige Waren zu bieten, die den Schulanfängern den Start versüßen könnten. Besonders anbieten würden sich Süßigkeiten, wie die Schokolade mit hohem Kakaoanteil, oder Spielzeugwaren, die in der Behinderten-Werkstatt in Ursberg angefertigt wurden, sagt Mitarbeiter Jäkel. Kinder könnten durch den richtigen Inhalt ihrer Schultüte so schon früh darauf hingewiesen werden, auf was man beim Einkauf achten sollte, sagt er.

Wie berichtet hat der ehrenamtlich geführte Weltladen in Illertissen nach Umbau im Juni neu eröffnet. Er hat seine Fläche dadurch verdoppelt und bietet nun unter anderem Kunsthandwerk aus aller Welt sowie Holzspielzeug aus Ursberg.

Die Nachfrage nach den fair gehandelten Produkten ist in Illertissen groß. Gerade Schmuck, Tücher und Lederwaren stießen wegen ihrer farbenfrohen Gestaltung auf reges Interesse, stellte Chefin Regina Exl zur Neueröffnung fest. Neu sind seither auch die Geschenkschachteln mit fair gehandelten Lebensmitteln, die auch „vegan“ und „bio“ hergestellt werden. Den Weltladen gibt es in Illertissen seit 2003. (dst)

