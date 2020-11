vor 48 Min.

Feuer bricht in Rohbau in Dattenhausen aus

In einem unbewohnten Rohbau im Altenstadter Ortsteil Dattenhausen hat sich am späten Dienstagabend ein Brand entwickelt.

Am Dienstagabend gegen 23.18 Uhr hat eine aufmerksame Anwohnerin die Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes über einen Brand in einem unbewohnten Rohbau im Altenstadter Ortsteil Dattenhausen informiert. Ursache des Feuers waren nach ersten Erkenntnissen mehrere mit Leinöl getränkte Tücher, die nach Versiegelungsarbeiten in einem Abfalleimer abgelegt worden waren. In solchen Fällen besteht die Gefahr, dass sich Lappen, die mit sogenannten „aushärtenden Ölen“ wie beispielsweise Leinöl getränkt sind, selbst entzünden. So ist es auch in einschlägigen Warnhinweisen auf Öldosen zu lesen.

Ein Anwohner konnte den Brand nach Angaben der Polizei noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte aus Dattenhausen, Altenstadt und Illertissen löschen. Es gab weder Verletzte noch entstand ein Sachschaden am Rohbau. Weitere Ermittlungen im Hinblick auf Brandverhütungsvorschriften erfolgen durch die Polizeiinspektion Illertissen. (az/wis)

Lesen Sie auch:

Themen folgen