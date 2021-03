06:30 Uhr

Gefahren durch Kinderpornografie im Netz: Kripo-Chef appelliert an Eltern

Plus Fälle von Kinderpornografie nehmen auch in Memmingen und im Unterallgäu zu. Wie die Polizei dafür sorgen will, dass es erst gar nicht zum Schlimmsten kommt und warum sie besonders die Eltern in der Pflicht sieht.

Von Thomas Schwarz

Neben Kindesmissbrauch hat der Bundestag in der vergangenen Woche auch Kinderpornografie als Verbrechen eingestuft. Damit liegt das Strafmaß stets bei mindestens einem Jahr – egal, ob es um den Besitz, die Verbreitung oder die Herstellung geht. Auch in Memmingen und dem Unterallgäu nehmen die Fälle zu. Geht es nach der Polizei, können Eltern einiges tun, damit es nicht soweit kommt. Was raten die Ermittler?

Schon der Besitz von Kinderpornografie und rechtsradikalen Inhalten ist strafbar, warnt die Polizei. Bild: Karl-Josef Hildenbrand (Symbolbild)

So durchsuchten Memminger Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft am vergangenen Dienstag insgesamt acht Wohnungen in der Region wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer zwischen 15 und 52 Jahren. Die Beamten beschlagnahmten Mobiltelefone, Laptops, Computer und andere Datenträger, die nun ausgewertet werden.

„Dieser Problematik sind sich Kinder und Jugendliche oftmals nicht bewusst“, sagt Memmingens Kripo-Chef Thorsten Ritter. Gerade in Chatgruppen mit einer Vielzahl von Mitgliedern, die sich untereinander nicht kennen, bestehe die Gefahr, auch unbeabsichtigt solche Dateien zu erhalten, die man eigentlich nicht bekommen möchte. Die vermeintliche Anonymität verleitet in Teilen dazu, Inhalte ohne eine überlegte Bewertung an Dritte weiterzuleiten – nach dem Motto: „Hauptsache, ich bin der Erste“. Doch schon der Besitz von Kinderpornografie oder rechtsradikalen Inhalten ist strafbar.

Zwar werden Kinder unter 14 Jahren strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen, doch auch hier werden Handys, Computer oder auch internettaugliche Spielkonsolen von der Polizei sichergestellt und in aller Regel einbehalten, sodass die Betroffenen diese Geräte nicht mehr zurückerhalten.

Kinderpornografie im Unterallgäu: Täter nutzen Unbefangenheit aus

Durch die Auswertung einzelner Geräte gelangen die Fahnder oft zu Hunderten weiteren Betroffenen. Das sind mutmaßliche Täter, aber auch die oft minderjährigen Opfer, die hinter jedem Bild und jedem Video stehen. Die Opfer stellt Kripo-Chef Ritter besonders in den Fokus: „Sie sind oft naiv und vertrauensselig und lassen sich vor Kameras zu Handlungen verleiten, die dann für immer und weltweit durchs Netz schwirren“, sagt der Polizist. Diese Unbefangenheit würden die männlichen, meist erwachsenen pädophilen Täter schamlos ausnutzen, indem sie sich in Online-Portalen als Kinder oder Jugendliche – oft auch Mädchen – ausgeben und sich so das Vertrauen ihrer Opfer soweit erschleichen, dass diese sich sogar ausziehen und sexuelle Handlungen an sich vornehmen.

der sorglose Umgang mit dem Smartphone wird von Experten als Problem betrachtet. Bild: Tobias Hase, dpa (Symbolbild)

„Der sorglose Umgang vor allem mit dem Smartphone ist ein großes Problem“, betont Ritter. Er sieht auch die Schulen, aber besonders die Eltern in der Verantwortung und will sie mehr in die Pflicht nehmen. „Sobald Eltern ihren Kindern Zugang zur digitalen Welt ermöglichen, ist die Vorbereitung auf den Umgang damit eine Erziehungsaufgabe, die Konsequenz und Beharrlichkeit erfordert.“ Wichtig sei, einerseits Interesse zu zeigen, andererseits aber die Gefahren sowie das Aufzeigen möglicher Straftaten zu thematisieren. Und den Kindern klarzumachen, dass sie Fremden keine Bilder von sich schicken.

„Sorgen Sie dafür, dass problematische Bilder und Videos sofort gelöscht werden, und informieren Sie beim Erhalt strafbarer Inhalte die Polizei“, bittet Ritter die Eltern. Sein Tipp: Bestimmte thematische Bereiche können die Eltern auf den Handys ihrer Kinder mit speziellen Jugendschutz-Apps sperren. Die Polizei bietet bei der Prävention gerne ihre Hilfe an.

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de, www.klicksafe.de und www.schau-hin.info.

