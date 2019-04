10:50 Uhr

Heißer Müll: Lastwagen-Anhänger geht in Flammen auf

Der Brand eines Lastwagens hat am Donnerstag einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Plötzlich war Rauch aus einem Müllcontainer aufgestiegen.

Ein brennender Müllcontainer hat am Donnerstagmorgen auf der NU 14 zwischen Weißenhorn und der Autobahnauffahrt die Feuerwehr auf den Plan gerufen: Wie die Polizei mitteilt, war ein gegen 6.20 Uhr ein 30-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug in Richtung A7 unterwegs. Der Lastwagen war mit zwei Müllcontainern beladen. Als ihn Autofahrer auf seinen Anhänger aufmerksam machten, bemerkte er eine Rauchwolke von dort aufsteigen.

Fahrer stoppte sein Gespann auf der Auffahrt zur A7

Der Mann hielt sein Gespann sofort an, das war an der Auffahrtspange zur A7 an. Als er nachschaute, sah er bereits Flammen aus dem mit Hausmüll beladenen Container schlagen. Der Lastwagenfahrer hängte den Sattelanhänger unverzüglich ab und brachte den Auflieger in Sicherheit.

Feuerwehrleute löschen Brand zügig

Die Feuerwehren aus Vöhringen und Illberberg konnten den in Vollbrand stehenden Müllcontainer auf dem Anhänger zügig löschen. Personen und andere Fahrzeuge wurden nicht gefährdet. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Verkehr auf der NU14 musste umgeleitet werden. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. (az)

Weitere Fälle aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen