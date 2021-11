Mann zeigt Polizisten auf A7 bei Hittistetten den Mittelfinger

Er fuhr einer Zivilstreife der Polizei mehrmals dicht auf und zeigte einem Beamten beim Überholen den Stinkefinger. Daraufhin wurde er prompt kontrolliert.

Polizisten sind am Donnerstagnachmittag mit einem zivilen Auto auf der Autobahn A7 in Richtung Norden gefahren. Auf Höhe der Autobahnausfahrt Vöhringen fiel den Beamten ein Fahrzeug auf, das ihrem Auto wiederholt dicht auffuhr und den Mindestabstand nicht einhielt. Im Bereich Hittistetten überholte der „Auffahrer“ dann die Zivilstreife. Wie die Polizei mitteilt, streckte der 46-jährige Mann auf Höhe des Streifenwagens plötzlich seinen erhobenen Mittelfinger in Richtung der Beamten.

Mann erkennt vermutlich erst beim Überholen die Beamten

Hier erkannte er wohl erst, dass es sich um eine zivile Polizeistreife handelte, da beide Beamte uniformiert im Fahrzeug saßen. Die Polizisten kontrollierten den Fahrer anschließend. Neben des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr muss er auch mit einer Anzeige wegen Beleidung rechnen. (AZ)

