Unfall an der B28: Motorradfahrer stürzt auf der Autobahn bei Hittistetten

Plus Weil er beinahe seine Abzweigung verpasst hätte, stürzt am Autobahndreieck Hittistetten ein Motorradfahrer. Die Polizei schildert den Unfallhergang.

Einen Beinbruch und weitere Verletzungen, die insgesamt als mittelschwer einzustufen sind, hat ein 35-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Autobahndreieck Hittistetten erlitten. Er stürzte mit seiner Maschine in der Nacht zum Freitag kurz vor 1 Uhr.