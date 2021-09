Illerrieder Schattenspielerinnen stehen mit erstem Abendprogramm auf der Bühne

Plus Lange geplant und immer wieder verschoben war der Showabend der Gruppe Active Eight. Mit ihren Shadow Stories bieten sie eine besondere Form des Schattentheaters.

Aus Körpern entsteht ein realistisches Bild der Towerbridge in London. Kaum vorstellbar, dass das klappen kann. Die Mädchen und Frauen von Active Eight beweisen das Gegenteil. Mit beeindruckenden Verrenkungen und Präzision bringen sie im Schattenspiel von der Safari bis zur Schlittenhundefahrt quasi alles auf die Leinwand. Jetzt stehen sie erstmals mit einem abendfüllenden Programm auf der Bühne.