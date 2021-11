Illerrieden

vor 16 Min.

Wieder steigen Einbrecher im Alb-Donau-Kreis über das Dach in eine Firma ein

Plus Eine Woche ist der Einbruch in einen Supermarkt in Dietenheim her. Nun berichtet die Polizei von einem neuen, ganz ähnlichen Fall. Waren dieselben Täter am Werk?

Von Sabrina Karrer

Einbrecher haben versucht, Beute in einem Firmengebäude in Illerrieden zu machen. Sie scheiterten aber offensichtlich. Die Vorgehensweise der Unbekannten erinnert an den filmreifen Einbruch in die Supermarktfiliale in der vergangenen Woche in Dietenheim. Gibt es einen Zusammenhang?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen