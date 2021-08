Illertissen

29.08.2021

Corona-Impfbus in Illertissen gut besucht: Warum kommen die Menschen dorthin?

Plus Jede Immunisierung zählt, sagt einer der Ärzte, die nun mit dem Impfbus nach Illertissen kommen. Bürger berichten, warum sie das mobile Impfteam aufsuchen.

Von Claudia Bader

Rasch und zügig füllen die Zwillingsbrüder Michael und Julian die vor ihnen liegenden Formulare aus. Ihre Mutter Birgit Masche schaut ihnen prüfend über die Schulter, die Impfpässe der 15-Jährigen in Händen. Mit ihrer Unterschrift gibt sie das Einverständnis zur Schutzimpfung der Söhne gegen Covid 19. Wie die Familie sind mehrere Menschen zum Impfbus nach Illertissen gekommen. Was bewegt sie dazu? Und warum gerade jetzt? Was bedeutet die Impfung für sie? Wir haben uns umgehört.

