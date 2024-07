Kammerorchester St. Martin plant den Paukenschlag

Für das Kammerorchester St. Martin in Illertissen steht mit der Brunnenhofserenade am Sonntag, 7. Juli, ein Höhepunkt im Jahr bevor. Das Streichensemble musiziert unter der Leitung von Kirchenmusiker Wolfram Seitz und mit Konzertmeister Petr Hemmer, der für die erkrankte Annegret Sperl einspringt. Unterstützung gibt es von Bläsern der Stadtkapelle

Das Programm beinhaltet drei unterhaltsame musikalische Schwergewichte: Zum Auftakt des Abends gibt es „Eine kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadé Mozart (1756 bis 1791). Der Titel der Serenade für Streicher in G-Dur lässt sich als Übersetzung des Begriffs

Auch in Illertissen ist Petr Hemmer nicht unbekannt.

Mit Petr Hemmer hilft ein vielseitiger Geiger aus. Seit 2007 unterrichtet er an der Musikschule Gregorianum in Laupheim und leitet auch das Schulorchester. Zehn Jahre wirkte er als Konzertmeister beim Ulmer collegium musicum, seit April 2018 ist er als Dirigent der Iller-Sinfoniker in Senden tätig. Auch in Illertissen ist Petr Hemmer nicht unbekannt. Im Jahr 2019 war er beim Konzert in Tiefenbach zur Feier der 20-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Illertissen und Loket/Elbogen als Gast der Musikschule

Brunnenhofserenade hat inzwischen Tradition in Illertissen

Die Brunnenhofserenade in St. Martin hat ihren Ursprung in den 1990er-Jahren unter dem damaligen musikalisch selbst aktiven Stadtpfarrer Hans Schmidt. Mit Gründung des Kammerorchesters unter Markus Hubert im Jahr 2004 wurde es möglich, im Brunnenhof Aufführungen aus den eigenen Reihen zu bieten. Die Open-Air-Konzerte im Schatten des Kirchturms von St. Martin haben inzwischen Tradition. Zur diesjährigen Serenade werden über 20 Streicher mit Petr Hemmer am ersten Pult, Bläserverstärkung und Holger Koppitz an der Pauke unter Leitung von Wolfram Seitz zu hören sein.

Info: Tickets gibt es bei der Buchhandlung Zanker unter der Telefonnummer 07303/3660 sowie Restkarten an der Abendkasse. Für Jugendliche mit Schülerausweis ist der Eintritt frei.