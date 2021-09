Illertissen

18:50 Uhr

Keine Einwände gegen Impfstoff-Produktion: So geht es bei R-Pharm weiter

R-Pharm in Illertissen ist der Impfstoff-Produktion einen Schritt näher gekommen.

Plus Das Genehmigungsverfahren für die Impfstoff-Produktion bei R-Pharm in Illertissen ist einen Schritt weiter. Eine Konzern-Sprecherin erklärt, wie es nun weitergeht.

Von Michael Kroha

Das Genehmigungsverfahren für die Impfstoff-Produktion bei R-Pharm in Illertissen ist einen Schritt weiter: Bis 23. September konnten im Zuge des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens Einwände eingereicht werden. Es seien aber keine eingegangen, wie eine Sprecherin des Neu-Ulmer Landratsamtes auf Anfrage mitteilt. Ein Fest hat es im Werk am Mühlbach deshalb nicht gegeben. Jedoch konnten Mitarbeiter am Freitag erstmals die Baustelle besichtigen. Wie geht es nun aber weiter? Eine Sprecherin des Pharmakonzerns berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion über den aktuellen Stand und noch ausstehende Aufgaben.

