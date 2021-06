Illertissen

07:00 Uhr

Kirchenmusik: Im Juli gibt es in St. Martin exquisite Klänge zu hören

In und um die Stadtpfarrkirche St. Martin Illertissen gibt es im Juli wieder viel Musik.

Plus Mit Orgelwerken zum Ulrichsfest, Carillonkonzert und Brunnenhofserenade gibt es in und um die Stadtpfarrkirche in Illertissen wieder viel Musik.

Von Regina Langhans

Es geht weiter mit den Veranstaltungen bei den Freunden der Kirchenmusik in St. Martin Illertissen. Sie fahren heuer statt des gewohnten Programmflyers noch weiterhin "auf Sicht", planen also in kurzen Abschnitten, wie es Kirchenmusiker Markus Hubert formuliert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

