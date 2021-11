Konzertabsage in Illertissen: Sänger aus Russland können wegen Sputnik V nicht einreisen

Plus Der Moskauer Kathedralchor kann nicht zu seinem Konzert nach Deutschland kommen. Grund dafür ist der russische Corona-Impfstoff Sputnik V.

Ein weiteres Konzert des Freundeskreises Kultur im Schloss in Illertissen fällt der Corona-Pandemie zum Opfer – allerdings ist die Ursache diesmal etwas anderes als in früheren Fällen. Denn das Infektionsgeschehen im Landkreis Neu-Ulm ist diesmal nicht der Grund für die Konzertabsage.