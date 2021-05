Illertissen

Kurz nach Eröffnung: Illertisser Schokofrüchte-Shop zieht um

Plus Das Ehepaar Hirschberg möchte in Illertissen nicht mehr nur Schokofrüchte verkaufen. In einem neuen Café mit Außengastronomie soll es Waffeln und Crêpes geben.

Von Maximilian Sonntag

Erst vor knapp einem Monat haben Benedikt Hirschberg und seine Frau Laura ihren Schokofrüchte-Laden in der Illertisser Innenstadt eröffnet. Die Resonanz auf ihre Produkte ist offenbar groß. Daher wollen sie expandieren und ein Café mit Außengastronomie eröffnen, das ihre Kunden „flashen“ soll. Eine passende Räumlichkeit – in unmittelbarer Nachbarschaft - haben sie auch schon gefunden.

