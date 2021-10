Landratsamt erteilt R-Pharm Genehmigung zur Herstellung von Impfstoffen

Das Unternehmen R-Pharm in Illertissen kommt der Herstellung von Corona-Impfstoffen einen großen Schritt näher. Am Standort soll Sputnik V produziert werden.

Das Landratsamt Neu-Ulm hat den Immissionsschutzrechtlichen Antrag zur Herstellung von Impfstoffen und monoklonalen Antikörpern (mAb) der Firma R-Pharm in Illertissen genehmigt. Der Bescheid wurde am Freitag versendet.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung seien keine Einwendungen gegen das Vorhaben eingegangen, heißt es aus dem Landratsamt. Die Frist hierzu hatte am 23. September geendet. Auch die Stellungnahmen der Träger der öffentlichen Belange waren positiv. Während der Vorbereitung des Antrags und des zügig durchgeführten Verfahrens habe ein regelmäßiger Austausch zwischen den Beteiligten statt gefunden, an dem unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Firma R-Pharm und ihres Planungsbüros, des Landratsamts sowie der Regierung von Schwaben und des Bayerischen Gesundheitsministeriums teilgenommen hatten. Das Projekt wurde im Landratsamt mit oberster Priorität behandelt, ein festes Team kümmerte sich um das Thema.

R-Pharm in Illertissen erhält Genehmigung zur Herstellung von Impfstoffen

Als Vorgabe für ein solches Genehmigungsverfahren sind laut Angaben des Landratsamtes sieben Monate nach Antragstellung gesetzlich vorgesehen. Die Antragstellung erfolgte am 6. Juli - damit konnte die Frist nun deutlich unterschritten werden. Eine Mitarbeiterin der Kreisbehörde sei beispielsweise fast ausschließlich mit diesem Projekt befasst gewesen und habe fast ihre gesamte Arbeitszeit darauf verwendet. Auch bei den anderen beteiligten Behörden habe das Verfahren eine hohe Priorität eingenommen und diese hätten engagiert mitgearbeitet. "Uns war von Anfang an bewusst, dass der Genehmigung einer Impfstoffproduktion in Corona-Zeiten eine ganz besondere Bedeutung zukommt“, sagt Jaquline Makrinius, rechtliche Leiterin des zuständigen Geschäftsbereichs Bauen und Umwelt.

Das Immissionsschutzrechtliche Verfahren ist zwingend für die Herstellung von Impfstoff im industriellen Umfang notwendig und nahm aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Fristen, die eingehalten werden mussten (beispielsweise für die Öffentlichkeitsbeteiligung und Auslegung der Unterlagen), einen gewissen Zeitraum in Anspruch, der nicht verkürzt werden konnte. Parallel habe man zudem an Lösungen, wie der frühzeitigen Zulassung beispielsweise von Abbrucharbeiten, gearbeitet, damit die Firma R-Pharm rechtskonform bereits Voraussetzungen für die Produktion im industriellen Umfang vorbereiten konnte. (AZ)

