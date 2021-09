Lebenshilfe: Rund um den Sonnenplatz wird jetzt gearbeitet in Illertissen

Plus In Illertissen sind die Werkstätten der Lebenshilfe neu gebaut worden. Dabei sind nicht nur neue Räume entstanden - sondern auch ein sonniger Treffpunkt.

Der „Sonnenplatz“ inmitten des neuen Gebäudekomplexes der Lebenshilfe Donau-Iller machte seinem Namen alle Ehre: nicht nur, dass trotz anfänglich bedecktem Himmel im Laufe der Feierstunde die Sonne tatsächlich ausgiebig zum Vorschein kam. Man traf hier auch nur auf strahlende Menschen, die sich zur Eröffnung und Segnung der Donau-Iller-Werkstätten auf dem ehemaligen Ruku-Gelände eingefunden hatten.