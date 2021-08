Interview

vor 31 Min.

Das hat der neue Leiter der Geburtshilfe am Klinikum Memmingen vor

Die Geburtshilfe am Klinikum Memmingen hat einen neuen Leiter.

Plus Professor Dr. Burkhard Schauf wechset als Leiter der Geburtshilfe und Pränataldiagnostik ans Klinikum Memmingen. Was er bei Geburten möglichst vermeiden will.

Von Theresa Osterried

Professor Dr. Burkhard Schauf ist Spezialist auf dem Gebiet der Geburtshilfe und Pränatalmedizin (vorgeburtliche Medizin) und leitet jetzt die Geburtshilfe am Klinikum Memmingen. Zuvor war der 58-Jährige über zehn Jahre Chefarzt der Frauenklinik der Sozialstiftung in Bamberg.

