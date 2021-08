Kellmünz

Nicht nur am Urlaubsstrand: Auch im Kellmünzer See schwimmen Quallen

Das Bild zeigt eine Süßwasserqualle im Kellmünzer See. Die Tierchen sind hier gesichtet worden. Sie sind harmlos und stellen für den Menschen keine Gefahr dar.

Plus Wer die im Wasser schwebenden Tiere sehen möchte, muss nicht weit verreisen. Ein Video zeigt die Quallen am Kellmünzer See.

Von Zita Schmid

Die durchsichtig schimmernden Tierchen schweben lautlos durchs Wasser. Im Meer sind sie nichts Außergewöhnliches. In den Baggerseen der Region rechnen aber nur wenige Badegäste damit, einer Qualle zu begegnen. Vor Kurzem wurde aber eine im Kellmünzer See beobachtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

