Kellmünz

vor 49 Min.

Wo das Talweible von Kellmünz sein Unwesen trieb

Plus Eine alte Sage in Kellmünz geht viele Jahrhunderte zurück. Keltische Kultur, germanischer Mythos und christlicher Glaube treffen aufeinander.

Von Zita Schmid

In Sagen, so heißt es, steckt zumindest ein Fünkchen Wahrheit. Bei der Sage vom „Talweible“ hat man diesen Eindruck nicht, denn so fantastisch mutet die alte Erzählung an. Bei genauerem Schmökern in Geschichtsunterlagen stellt man aber fest: In dem Bereich, wo das Talweible wohl einst Furcht und Schrecken einjagte, treffen offenbar keltische Kultur, germanischer Mythos und christlicher Glauben zusammen.

