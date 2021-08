Die Sankt-Agatha-Kirche in Zaiertshofen muss saniert werden

Plus Putz bröckelt von der Wand, der Boden hat sich teils gesenkt: Das Gotteshaus in Zaiertshofen muss saniert werden. Es ist eine große Aufgabe für die kleine Kirchengemeinde.

Auf die kleine katholische Kirchengemeinde in Zaiertshofen kommt eine große Aufgabe zu: Die Sankt-Agatha-Kirche muss instand gesetzt werden. Im Fokus stehen dabei die Dach- und die Außensanierung. Brunno Schregle von der Kirchenverwaltung zeigt, wie notwendig die Arbeiten sind.