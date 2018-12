12:27 Uhr

Kleinlastwagen stürzt bei Vöhringen um: Lange Staus

Kurz vor 12 Uhr mittags ist es am Mittwoch auf dem Autobahnzubringer NU 14 bei Vöhringen zu einem Unfall gekommen: Wie die Polizei ermittelte, war der Fahrer eines Renault-Klein-Lastwagens mit Anhänger von der Autobahnausfahrt kommend in Richtung Vöhringen unterwegs. Nach wenigen hundert Metern kam das Gespann aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Zugfahrzeug drehte sich um 180 Grad, stürzte um und blieb seitlich auf der Leitplanke liegen.

Unfall bei Vöhringen: Anhänger war schwer mit Stahl beladen

Der mit Baustahl-Gewebematten beladene Anhänger riss ab und blieb ebenfalls um 180 Grad gedreht auf der Fahrbahn liegen, sodass diese blockiert war. Der Fahrer wurde nicht verletzt; andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Es kam in beiden Richtungen zu Staus, sodass die Feuerwehr Illerberg-Thal den Verkehr zwischen dem Kreisverkehr an der Staatsstraße 2031 / Rue de Vizille und dem westlichen Kreisverkehr an der Autobahneinfahrt sowie an der Einmündung Riedhofstraße sperren musste. Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein andauern; die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. (wis)