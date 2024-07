Bürgermeister aus dem Kreis Neu-Ulm fordern mehr Flexibilität für die Kinderbetreuung

Die Situation in der Kinderbetreuung ist am Montag zentrales Thema eines Treffens der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Landkreis Neu-Ulm mit den CSU-Landtagsabgeordneten Thorsten Freudenberger und Klaus Holetschek gewesen. Fast alle Rathauschefs und -chefinnen aus dem Landkreis waren zu diesem Austausch ins Pfarrheim St. Michael nach Vöhringen gekommen.

Im Anschluss an die nicht öffentliche Diskussionsrunde berichtete Erich Winkler als Kreisverbandsvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags, dass das Thema Kinderbetreuung allen Kommunen unter den Nägeln brenne. Denn es gehe darum, genügend Betreuungsplätze bereit zu halten und in Zeiten des Fachkräftemangels auch weitere Beschäftigte für Kitas zu finden. Die Runde fordert deshalb mehr Unterstützung von der Landespolitik in München und eine gewisse Flexibilität.

Bei der Qualität der Kinderbetreuung soll es keine Abstriche geben

Bislang werden Erzieherinnen und Erzieher nach einem bestimmten Schlüssel in Kindertagesstätten eingeteilt. Winkler zufolge sollten Kommunen konkret die Möglichkeit haben, Unterstützungskräfte leichter beschäftigen zu können. Dafür müssten bei den geltenden Standards gewisse "Abstriche" gemacht werden, um zu gewährleisten, dass mehr Kinder betreut werden können. Nötig sei mehr Flexibilität hinsichtlich der Qualifizierung und der Einstellung, nahmen Freudenberger und Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, aus der Runde mit. Zugleich betonte Freudenberger, dass man dabei keinesfalls von den Qualitätsansprüchen bei der Kinderbetreuung abrücken wolle. Auch die Situation in Baden-Württemberg sollte man sich seiner Ansicht nach anschauen. Dort gebe es punktuell eine bessere Bezahlung und eine schnellere Qualifizierungsmöglichkeit von Kinderpflegerinnen.

Holetschek verwies auf Bestrebungen der Staatsregierung zur Entbürokratisierung. Im Rahmen einer Deregulierungsstrategie bei der Ganztagsbetreuung werde man sich bemühen, an den schwierigen Stellen für die Kommunen nachzulegen, sagte er.