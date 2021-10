Corona-Schnelltests: Wo es sie gibt und was sie jetzt kosten

Plus Die Zeit der kostenlosen Schnelltests für alle Bürger ist vorbei. Wir haben einige Anbieter im Kreis Neu-Ulm gefragt, was sie jetzt für Abstriche verlangen.

Die kostenlosen Bürgertests waren ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. Im März dieses Jahres schossen die Schnelltestzentren quasi wie Pilze aus dem Boden. Doch nun ist die Zeit der kostenlosen Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger vorbei. Angesichts ausreichender Impfmöglichkeiten fiel bei der Ministerpräsidenten-Konferenz im August die Entscheidung, die kostenlosen Bürgertests weitgehend einzustellen. Ausnahmen gibt es für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, Schwangere sowie Kinder und Jugendliche.