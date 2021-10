Oberreichenbach/Roggenburg

05:48 Uhr

Tag des Baumes: Kreis Neu-Ulm spendiert Weißenhorner Birne und Winterlinde

Kinder der dritten Klasse der Grundschule Roggenburg packten bei der Pflanzaktion an der "Roggenburger Allee" mit an.

Plus Zum "Tag des Baumes" im Kreis Neu-Ulm werden in Oberreichenbach und in Roggenburg neue Bäume gepflanzt. Eine regionale Obstsorte erfährt eine Würdigung.

Von Jens Noll

Passend zur Jahreszeit haben die "Dorfspatzen" auf eine besondere Pflanzaktion eingestimmt: "Der Herbst ist da" sangen die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten in Biberachzell am Donnerstagmorgen im Garten des Vereins für Gartenbau und Landespflege Weißenhorn in Oberreichenbach. Neben einigen weiteren Gästen ist auch der stellvertretende Landrat Franz-Clemens Brechtel zu dieser kleinen Feier "für eine Wiedergeburt" gekommen, wie er sagte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen