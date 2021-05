Oberschönegg

Cyberangriff: Hacker wollten Molkerei Ehrmann erpressen

Plus Der Hackerangriff auf die Molkerei Ehrmann in Oberschönegg ist längst kein Einzelfall. Auch andernorts in der Region gab es in letzter Zeit Zwischenfälle.

Von Thomas Schwarz und Sabrina Karrer

Rund eine Woche ist es nun her, dass die Molkerei Ehrmann mit Sitz in Oberschönegg Opfer eines Cyberangriffs wurde. Hacker waren in das Firmennetzwerk eingedrungen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, versuchten die Unbekannten, eine Millionensumme zu erpressen. Das Unternehmen zahlte aber nicht, sondern schaltete die Polizei ein.

