05.09.2020

Pharmaunternehmen will in Illertissen russischen Impfstoff produzieren

In Illertissen soll bald ein Corona-Impfstoff produziert werden. Ein russischer Konzern investiert Millionen. Deutschland soll aber wohl keine Impfdosen erhalten.

Kommt ein Impfstoff gegen das Coronavirus womöglich bald aus Illertissen? Und bekommt Deutschland am Ende nichts davon ab? Der russische Pharmakonzern R-Pharm investiert Millionen in eine neue Produktionsanlage. Damit will das Pharmaunternehmen in die Produktion eines Impfstoffes gegen Covid-19 einsteigen und so auch die Zukunft des Standortes in Illertissen sichern.

In die neue Produktionsanlage im Kreis Neu-Ulm sollen mehr als 20 Millionen Euro fließen, sagte Standortleiter Ivan Semenov der Südwest Presse. Wie der Nachrichtensender ntv berichtet, soll die Fertigung eines sogenannten Oxford-Impfstoffes gegen das Coronavirus in Illertissen noch im ersten Quartal 2021 starten.

Die Produktion sei auf 500 Millionen Impfdosen im Jahr ausgelegt. Damit sollen 35 Länder beliefert werden - allerdings nicht Deutschland oder andere EU-Staaten. Stattdessen würden die Impfdosen unter anderem in die GUS-Staaten gehen. Das sind verschiedene Nachfolgestaaten der Sowjetunion wie beispielsweise Kasachstan, Kirgisistan oder Armenien. (AZ)

