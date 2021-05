Roggenburg-Schießen

Ehemalige Pizzeria in Schießen soll Unterkunft für Monteure werden

In diesem Gebäude an der Stoffenrieder Straße in Schießen befand sich vor Jahren eine Pizzeria. Der jetzige Eigentümer möchte dort Monteurswohnungen einrichten.

Plus Der Gemeinderat spricht sich trotz Bedenken für den Umbau eines Gebäudes in Schießen aus. In Biberach will eine Firma eine Glasfassade anbringen.

Von Jens Noll

Die Zeit, als in der früheren "Krone" in Schießen noch Pizzas gebacken wurden, liegt schon einige Jahren zurück. Das ist dem Gebäude an der Stoffenrieder Straße auch anzusehen. Das Ristorante-Schild hängt aber noch immer. Schon 2015 sollte das Haus umgebaut werden, doch die Pläne wurden nicht realisiert. Jetzt unternimmt der neue Eigentümer einen neuen Anlauf.

