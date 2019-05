15:25 Uhr

Schwelbrand in Biogasanlage: Feuerwehr öffnet Dach

Großalarm in Jedesheim: Zahlreiche Feuerwehrleute aus Illertissen und der Umgebung sind am Donnerstagnachmittag zu einer Biogasanlage im Ortsteil Jedesheim geeilt.

Riesiges Feuerwehraufgebot am Donnerstagnachmittag in Jedesheim: Dort wurde ein Feuer in einer Biogasanlage gemeldet.

Großalarm in Jedesheim: Die Sirenen waren gegen 15.15 Uhr überall in Illertissen zu hören. Zahlreiche Feuerwehrleute aus Illertissen und der Umgebung sind am Donnerstagnachmittag zu einer Biogasanlage im Ortsteil Jedesheim geeilt. Dort soll ein Brand ausgebrochen sein, hieß es. Inzwischen ist klar, dass sich der Bereich an einem Abluftkamin in einem Gebäudes derart erhitzt hatte, dass es zu einer Verschwelung im Isoliermaterial kam. Die Feuerwehr versuche nun, mit der Drehleiter über das Dach vorzudringen. Die Lage sei noch nicht vollends geklärt, war um 16.20 Uhr zu erfahren. Es herrschten hohe Temperaturen im Dach. Das habe eine Messung ergeben. Der Einsatz dauere an. Der Brandherd müsse gefunden werden.

Sirenen sind weithin zu hören

Rund 50 Löschkräfte sind noch vor Ort, ebenso Notarzt und Polizisten. Von außen sei kein Rauch zu sehen, ist vor Ort zu erfahren. (az)

Themen Folgen