09:41 Uhr

Schwerer Unfall an der A7 bei Illertissen

An der A7 bei Illertissen ist es am Samstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos kamen von der Fahrbahn ab. Die Fahrer wurden schwer verletzt.

Zwei Menschen sind am Samstag gegen 22.15 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Autofahrer fuhr aus unbekannter Ursache auf den Wagen eines 55-Jährigen auf der Autobahn A 7 in Fahrtrichtung Norden auf. Durch den Anstoß wurde der Wagen des 55-Jährigen nach rechts gestoßen, rutschte über den Grünstreifen und kam in einem Bachbett auf Höhe Jedesheim zum Stillstand, so die Polizei. Das Auto des anderen Mannes prallte gegen einen Baum. Beide Männer wurden schwer verletzt.

Feuer bricht in Auto aus

Laut Polizei brach an der Fahrzeugfront des Wagens, der am Baum gelandet war, ein Feuer aus, das ein Ersthelfer schnell löschen konnte. An den zwei Autos entstand ein Totalschaden von insgesamt 15 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehrleute aus Illertissen und Altenstadt. (az/wis)

11 Bilder Unfall an der A7 bei Illertissen Bild: Wilhelm Schmid

Themen Folgen