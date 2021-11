Altkleidercontainer steht in Senden in Flammen

Jemand hat in Senden einen Container für alte Kleidung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte aus.

In Flammen gestanden ist am Sonntagnachmittag ein Kleidercontainer in der Benzstraße in Senden. Laut Polizei hat ihn jemand in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer nach einiger Zeit löschen. Umliegende Gebäude waren keine in Gefahr. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Zeugen können sich unter Telefon 07307/910000 an die Polizei wenden. (AZ)