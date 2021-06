Senden

Hallenneubau in Senden: Zwei Fraktionen fordern Alternativplanung

Die alte Dreifachturnhalle in Senden ist sichtlich in die Jahre gekommen. Über den geplanten Neubau gehen die Meinungen auseinander.

Plus Bei der Beratung über Änderungen an einem Bebauungsplan kommen im Bauausschuss in Senden erneut Diskussionen über die geplante Dreifachturnhalle auf.

Von Angela Häusler

Ein weiteres Mal haben die Pläne für das Schulzentrum an der Holsteiner Straße in Senden zu lebhaften Wortwechseln am Sendener Ratstisch geführt. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hatte am Dienstagabend über Änderungen am dortigen Bebauungsplan zu befinden. Der Plan legt fest, welche Flächen für das Schulzentrum zur Verfügung stehen. Das hat Auswirkungen auf einen von zwei Fraktionen gewünschten alternativen Standort der neuen Dreifachhalle, die bislang nördlich der Holsteiner Straße geplant ist. So waren einige Vereinsvertreter und Anwohner zum Zuhören in die Sitzung gekommen. Am Ende ging der Verwaltungsvorschlag durch – mit 12:3 Stimmen.

