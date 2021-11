Mann droht Polizisten in Senden mit dem Tode

In mehreren Notrufen wird die Polizei über einen aggressiven Mann in Senden informiert. Der 34-Jährige lässt sich auch von den Beamten nicht beruhigen.

Weil er laut schrie und auf seinem Grundstück randalierte, hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Senden einen 34 Jahre alten Mann festgenommen. Dem Polizeibericht zufolge gingen gegen 15 Uhr mehrere Notrufe ein, die auf eine Person im Haselnußweg hinwiesen, die aggressiv sei. Mehrere Streifenbesatzungen machten sich auf den Weg und trafen den Mann auf seinem Grundstück an.

Der Mann wurde in ärztliche Obhut gebracht

Auch gegenüber den Beamten zeigte er sich aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Auf der Fahrt zur Dienststelle, so teilt die Polizei weiter mit, bedrohte er die Beamten mit dem Tode und trat mit den Füßen mehrmals gegen sie. Wegen seines psychischen Ausnahmezustands wurde der 34-Jährige in ärztliche Obhut gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)

