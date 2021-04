Söder: Vorvertrag mit R-Pharm soll Bayern 2,5 Millionen Sputnik-Impfdosen bringen

Plus Der Freistaat Bayern will sich mit einem Vorvertrag mit R-Pharm in Illertissen die Option auf Millionen von zusätzlichen Corona-Impfdosen sichern.

Der Freistaat Bayern will am heutigen Mittwoch einen Vorvertrag mit dem Pharma-Konzern R-Pharm in Illertissen für eine mögliche Lieferung des Corona-Impfstoffs Sputnik V abschließen. Sollte das Vakzin von der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen und entsprechend empfohlen werden, erhofft man sich dadurch 2,5 Millionen zusätzliche Impfdosen, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der kürzlich das Werk von R-Pharm im südlichen Landkreis Neu-Ulm besuchte, weiter ausführte, soll es sich bei dem Vorvertrag um eine "gemeinsame Absichtserklärung" mit Russlands staatlichem Direktinvestmentfonds RDIF handeln, der an der Finanzierung der Sputnik-Entwicklung beteiligt ist.

Bayern will russischen Impfstoff Sputnik V: "Der gemeinsame Wille ist da"

Demnach habe man sich in dieser Erklärung darauf geeinigt, dass der Freistaat den in Moskau hergestellten Impfstoff auch importiert könne. "Der gemeinsame Wille ist da", so der CSU-Politiker. Im Laufe des Jahres rechne man damit, dass der russische Impfstoff auch in Illertissen produziert werden soll.

Wann das aber soweit ist, ist derzeit unklar. Zwar hatte R-Pharm-Manager Alexander Bykow kürzlich mitgeteilt, von Juni oder Juli an mit der Impfstoff-Produktion in Illertissen starten zu können. Dann wurde nach Recherchen unserer Redaktion aber bekannt, dass noch etliche behördliche Genehmigungen fehlen. Zwischenzeitlich gab es sogar einen Baustopp. Bei einem noch ausstehenden immissionschutzrechtlichen Verfahren, das bis zu sieben Monate dauern kann, befinde man sich erst "in den Anfängen", so die zuständige Sachbearbeiterin.

