Illertissen

18:01 Uhr

R-Pharm macht nächsten Schritt zur Impfstoff-Produktion

Plus Nach dem Baustopp bei R-Pharm kommt das Pharmaunternehmen seinem Ziel, in Illertissen Impfstoff herzustellen, ein gutes Stück näher - und nimmt die Genehmigungsbehörden in die Pflicht.

Von Michael Kroha

R-Pharm in Illertissen möchte sobald wie möglich Impfstoff herstellen. Nach einem zwischenzeitlichen Baustopp (wir berichteten) hat der Pharmakonzern jetzt einen nächsten Schritt gemacht. "Das war ein Riesenkraftakt", sagte eine Unternehmenssprecherin gegenüber unserer Redaktion. Jetzt liege der Ball bei den Behörden - und die nimmt der Konzern jetzt in die Pflicht.

