Ballenpresse gerät bei Illerberg in Brand: Kreisstraße zwei Stunden lang gesperrt

Zwischen der Anschlussstelle der A7 und Weißenhorn bemerkt ein Landwirt Rauch an einer Ballenpresse. Die Feuerwehr kann einen größeren Schaden verhindern.

Zwei Stunden lang ist am späten Samstagabend die Kreisstraße NU14 zwischen der Anschlussstelle der A7 und Weißenhorn gesperrt gewesen. Grund dafür war der Brand einer landwirtschaftlichen Maschine. Die Meldung über den Vorfall ging gegen 21.40 Uhr per Notruf bei der integrierten Leitstelle ein.

Dem Polizeibericht zufolge war ein 36 Jahre alter Landwirt mit seinem Fahrzeuggespann auf der Kreisstraße in Fahrtrichtung Weißenhorn unterwegs, als die an der Zugmaschine angehängte Ballenpresse unvermittelt zu rauchen begann. Ursache dafür war höchstwahrscheinlich ein Funkenflug, welcher durch die Hitze und den Fahrtwind die Überreste des Strohs in Brand setzte.

Die Feuerwehren Illerberg/Thal und Vöhringen löschten eine Vielzahl an Glutnestern ab

Die Feuerwehren Illerberg/Thal und Vöhringen waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Sie konnten die Vielzahl an Glutnestern innerhalb der Ballenpresse ablöschen und somit einen größeren Schaden verhindern. Laut Polizeibericht wird der entstandene Sachschaden auf 1500 Euro geschätzt. Ein anderer Landwirt unterstützte die Feuerwehrleute bei ihrer Tätigkeit durch den Einsatz eines Frontladers.

Wegen der Löscharbeiten musste der betroffene Bereich der Kreisstraße zwischen der Autobahn und der Zufahrt zum Weißenhorner Gewerbegebiet Eschach zwei Stunden vollständig gesperrt werden. Nach Säuberung der Fahrbahn wurde sie wieder frei gegeben. (AZ, wis)

