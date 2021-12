Vöhringen

18:15 Uhr

Mit "Vöhringen zeigt Herz" gibt es heuer wieder Geschenke für alle

Plus Auch in diesem Jahr können Vöhringerinnen und Vöhringer wieder Geschenke für bedürftige Kinder und Senioren spenden. Die Wünsche liegen nun zum Abholen bereit.

Von Franziska Wolfinger

Die Geschenkeaktion von " Vöhringen zeigt Herz" geht heuer in die sechste Runde: Auch in diesem Jahr soll jedes Kind in Vöhringen ein tolles Geschenk unterm Weihnachtsbaum finden. Die Wünsche sind gesammelt, ab diesem Donnerstag kann sich jeder, der einem bedürftigen Kind etwas Gutes tun möchte, ein Wunschherz im Vöhringer Blumengeschäft Florales Handwerk abholen.

