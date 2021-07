Vöhringen

12:30 Uhr

War es ein Unfall? In Vöhringen brennt ein Feldkreuz

In Vöhringen ist am Dienstagmorgen ein Feldkreuz in Brand geraten.

Plus Flammen schlugen schon an dem Holzbalken des Kreuzes empor, als Passanten auf den Brand aufmerksam wurden. Warum brannte das Kreuz?

Von Wilhelm Schmid

Aufmerksame Passanten verhinderten am Dienstagmorgen in Vöhringen größeren Schaden: Sie hatten bemerkt, dass am Fuß eines Feldkreuzes, an der Ulmer Straße gegenüber von Aldi, Flammen emporschlugen.

