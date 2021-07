Zwei Männer verletzen sich bei Unfall nahe Vöhringen schwer

Ein 75-Jähriger übersieht beim Abbiegen ein anderes Auto. Es kommt zum Zusammenstoß. Die Feuerwehr muss ein Auto aus der Böschung bergen.

Bei einem Verkehrsunfall in Vöhringen sind zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Samstagvormittag ein 75-Jähriger mit seinem Auto, unter Missachtung der geltenden Vorfahrtsregeln, von der Werner-von Siemens-Straße auf die Staatsstraße 2031 auf. Hierbei übersah er einen 82-Jährigen, der mit seinem Wagen bereits auf der Staatsstraße 2031 fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Das Auto des Geschädigten landete hiernach etwa 80 Meter von der Unfallstelle entfernt in einer Böschung. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Dabei war die Feuerwehr bereits in direkter Nähe bei einem anderem Unfall im Einsatz und hatte von dort eine besonders kurze Anfahrt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)