Weißenhorner Bahnhof bekommt modernes WC und ein neues Restaurant

Am Weißenhorner Bahnhof wird es künftig Veränderungen geben. Zum einen führt Alexander Engelhard, CSU-Bundestagsabgeordneter und Inhaber des Gebäudes, derzeit die finalen Gespräche mit einem neuen Pächter für das Erdgeschoss inklusive Biergarten – damit dürfen sich Weißenhorner Gäste nach einer längeren Pause auf ein neues kulinarisches Angebot am Bahnhof freuen. Zum anderen wird die öffentliche Toilette im Erdgeschoss saniert und bleibt dann nur noch Restaurantbesuchern zugänglich – dafür investiert Engelhard in eine neue, öffentliche Toilette außerhalb der Mauern. Damit soll der Bereich rund um das rund 150 Jahre alte Gebäude aufgewertet werden und Ruhe einkehren.

Bahnhoftoilette: Weißenhorns einziges stilles Örtchen für alle

Der Weißenhorner Bau- und Werksausschuss hat am Montag dem Antrag für einen Toiletten-Anbau mit großer Mehrheit zugestimmt, wie Bauamtsleiter Paul Mayer unserer Redaktion mitteilte. So wie es Engelhard beschreibt, sei dieser Weg die beste Lösung gewesen. Mit dem Kauf des Gebäudes habe er sich damals gegenüber Weißenhorn verpflichtet, eine öffentliche Toilette bereitzustellen, wie Engelhard erklärt. In diesem Sinne sei die neue Toilette keine freiwillige Schenkung an die Stadt. Jedoch werde Engelhard die Kosten für den Anbau vollumfänglich selbst tragen.

Die Toilette wurde eigentlich gut angenommen, aber es ist schade, wenn sie von wenigen Personen zerstört wird. Alexander Engelhard, Eigentümer Bahnhofsgebäudeundefined

Hintergrund ist der Umstand, dass die jetzige Toilette im Erdgeschoss immer wieder zum Ziel von jugendlichen Randalierern geworden sei. "Die Toilette wurde eigentlich gut angenommen, aber es ist schade, wenn sie von wenigen Personen zerstört wird", so der Attenhofer CSU-Abgeordnete. Weil Mitte Juli Unbekannte die Toilette massiv beschädigten, sah sich Engelhard gezwungen, die Toilette zu schließen und vorübergehend ein Dixi-Klo aufzustellen. Mit dem neuen WC-Anbau soll mit Problemen wie diesen Schluss sein.

Das neue WC soll auf dieser Seite des Bahnhofs entstehen – zwischen dem Fahrradabstellplatz und der nördlichen Hauswand. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Engelhard kümmere sich um eine extra robuste Bauweise. Auf nördlicher Seite in Richtung des Fahrradabstellplatzes soll ein Herren-, ein Damen- und ein behindertengerechtes WC entstehen. So erhofft sich Engelhard mehr Ruhe im Bahnhofsgebäude und dem Umfeld, was insbesondere für den neuen Pächter wichtig sein dürfte. Offenbar hielten sich häufig fremde Personen im Gang auf, was auch die Yoga- und Fitnessgäste des zweiten Stockwerks teils beunruhigt habe. Auch für den Privathaushalt im ersten Stock dürfte es eine Entlastung sein.

Neues Restaurant mit griechischem Essen kommt am Bahnhof Weißenhorn

Wer wird der Nachfolger von Kerstin Vessers Café Endstation sein, das dort über rund neun Jahre hinweg beliebte Burger und Mittagstisch angeboten hatte? Viel möchte Vermieter Engelhard nicht verraten. Es werde kein Café, sondern ein Restaurant, und sei in der Tendenz "griechisches Essen", wenn alles wie vereinbart funktioniere. Der Vertrag sei bisher nicht unterschrieben, aber er sei guter Dinge, dass dies bald passieren wird. Also kommt nach Weißenhorn ein neuer "Grieche"? Nicht ganz, sagt Engelhard, er könne dies Bezeichnung nicht exakt bestätigen. Jedenfalls soll es noch in diesem Sommer bezogen werden. Gäste könnten vermutlich ab Herbst in die neue, alte Bahnhofsgaststätte einkehren.

Unter den zahlreichen Restaurants in Weißenhorn, die italienische, türkische, asiatische und deutsche Gerichte anbieten, wird der Nachfolger von Kerstin Vesser vermutlich das einzige Lokal mit griechischen Speisen sein. Die neue Toilette möchte Engelhard übrigens, nachdem der Bauantrag jetzt genehmigt wurde, so schnell wie möglich bauen lassen, bestenfalls noch in diesem Jahr.