Weißenhorn-Grafertshofen

18:00 Uhr

Pachtvertrag mit Risiko: Diskussion um Sportgelände des SV Grafertshofen

Die Stadt hat diese Hangfläche am Sportgelände des SV Grafertshofen vorsorglich abgesperrt. Das Gelände muss abgesichert werden, was voraussichtlich viel Geld kosten wird.

Plus Der SV Grafertshofen möchte den Pachtvertrag mit der Stadt verlängern. Doch an dem Sportgelände stehen wohl bald teure Sicherungsmaßnahmen an.

Von Jens Noll

Fehlende Informationen, ein kompliziertes Vertragswerk und ein kritischer Zeitfaktor: Lange hat der Weißenhorner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über einen Antrag des SV Grafertshofen diskutiert. Es geht um die Verlängerung des Pachtvertrags für das Sportgelände des Vereins. Der SV bittet die Stadtverwaltung darum, eben dies möglichst schnell zu tun. Doch Bürgermeister Wolfgang Fendt will eine Sache vorab geklärt wissen. Der Hintergrund: An dem Gelände werden wohl bald Arbeiten notwendig sein, die viel Geld kosten.

