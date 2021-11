Weißenhorn

21.11.2021

Hobbyschneiderinnen holen sich in Weißenhorn Material und Anregungen

Margarethe Weber aus Tiefenbach (ganz links) bot beim Schneider-Flohmarkt in Weißenhorn Taschen, kunstvoll gefertigte Stoffblumen und ein Sortiment an Accessoires an.

Plus Beim zweiten Flohmarkt der Schneiderinnung in Weißenhorn fachsimpeln Ausstellerinnen und Besucherinnen. Ist Selbstgenähtes in der Pandemie stärker gefragt?

Von Claudia Bader

Eine breite Vielfalt an Stoffen, Bändern, Borten, Knöpfen, Reißverschlüssen und Accessoires sowie Zeitschriften, Bücher und Schnittmuster haben am Samstagnachmittag das Herz zahlreicher Hobbyschneiderinnen ein wenig höher schlagen lassen. Beim zweiten Schneider-Flohmarkt der Schneiderinnung Günzburg/ Krumbach/ Neu-Ulm im Wirtschafts- und Bildungszentrum (WiBiz) in Weißenhorn wurden viele fündig. Nebenbei konnten sie mit anderen Besucherinnen und Besuchern fachsimpeln, die das gleiche Hobby pflegen oder auch berufsmäßig nähen.

