Abo-Programm 2026: Bühnenshow, Komödie und Familiendrama im Theater am Espach

Seit Jahren sind die Auftritte des Memminger Landestheater Schwaben (LTS) im Theater am Espach fester Bestandteil im kulturellen Leben Babenhausens. Und sie locken auch Theaterbegeisterte aus der näheren und weiteren Umgebung in den Fuggermarkt. Mit einer Bühnenshow, einer Komödie und einem Familiendrama hat der Arbeitskreis Kultur, Bildung und Soziales um Anke Kößler auch für das Abo 2026 drei niveauvolle Stücke ausgewählt. Sie werden von Schauspielerinnen und Schauspielern des LTS gewohnt spannend und fesselnd in Szene gesetzt.

Den Auftakt setzt die Bühnenshow „Hildegard Knef – Der Teufel und die Diva“ am Samstag, 10. Januar, um 19.30 Uhr. Mit vielen unvergesslichen Chansons schafft das von Fred Breinersdorfer und Katja Röder inszenierte, eindringliche Kammerspiel ein vielschichtiges und mitreißendes Portrait einer Ausnahmekünstlerin. Die von vielen geliebte, bewunderte, aber auch angefeindete Hildegard Knef war bereits zu ihren Lebzeiten eine Legende, die hartnäckig an ihrem eigenen Mythos mitarbeitete.

Geiz und Gier bringen Antoine immer mehr in ein Schlamassel

Mit „Jugendliebe“ kommt am Samstag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr eine Komödie von Ivan Calbérac zur Aufführung. Im Mittelpunkt steht Antoine, der nach Meinung seiner Angestellten ein Geizkragen ist, aus seiner eigenen Sicht aber ein erfolgreicher Internetunternehmer, der alles zum Glücklichsein hat: Vermögen, eine schöne wie auch kapriziöse Freundin und bald ein wunderschönes Schlösschen als trautes Heim. Doch als sich Antoines Jugendliebe ankündigt und sich von ihm scheiden lassen will, muss er um seinen Besitz fürchten. Er hat sie nämlich einst spontan geheiratet. Durch seinen Geiz und seine Gier gerät Antoine immer mehr in ein Schlamassel.

Am Samstag, 18. April, bringt ein LTS-Ensemble mit dem Stück „Dinge, die ich sicher weiß“ ab 19.30 Uhr ein einfühlsames Familiendrama vom Andrew Bowell auf die Bühne. Es dreht sich um das Paar Fran und Bob, deren vier erwachsene Kinder sie vor große Fragen stellen: Pip will ihre Familie verlassen, Ben hat Geldprobleme, Mark will nicht mehr als Mann leben und Rosie ist überhaupt noch auf der Suche. Das stürzt auch die fast dreißigjährige Beziehung der Eltern mit all ihren mal gut, mal schlecht verborgenen Geheimnissen in eine schwere Krise sowie vor die Frage: Was sind die Dinge, die wir sicher wissen?

Karten für Theater-Abo in Babenhausen im Vorverkauf und an der Abendkasse

Einzelkarten für die Aufführungen gibt es im Vorverkauf in Elkes Bastelladen, Fürst-Fugger-Straße 1, in Babenhausen, unter Telefonnummer 08333/517731 oder an der Abendkasse. Für Fragen bezüglich eines Theater-Abos sowie für weitere Informationen steht Anke Kößler, Telefonnummer 08333/940032, zur Verfügung.