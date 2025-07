Nach Jahrzehnten als Seelsorger in Illerberg geht Pfarrer Antony in Rente

Die anerkennenden Worte kommen aus berufenem Munde. Dekan Martin Straub sagt zum Abschied von Pfarrer Antony Pullokaran: „Ich bin ihm für sein priesterliches Wirken dankbar. Er hat immer auf Gottes Kraft und Gnade gebaut und dadurch den Glauben sichtbar gemacht. Ein geflügeltes Wort von ihm war: Man muss Gott fragen. Für Pfarrer Antony war das nie eine Floskel, er meinte es immer ernst und lebte danach.“ Nach stolzen 32 Jahren verlässt der Geistliche die Pfarrei St. Martin in Illerberg/Thal. Bei einer Messe wird er am Sonntag, 27. Juli, in den Ruhestand verabschiedet.

Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Illerberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Martin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis