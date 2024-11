Hohe Kosten für DSL-Vertrag: Falsche Versprechen von Leonet beim Glasfaserausbau?

Eigentlich wollte Marietta Leiber nicht viel. Schnelleres Internet, unter dem Strich vielleicht sogar ein wenig sparen. Mit dem geplanten Glasfaserausbau in Senden schien ihr Wunsch bald in Erfüllung zu gehen. Im April 2023, noch während der Vermarktungsphase des geplanten Ausbaus, erklärte ein Vertreter des Telekommunikationsanbieters Leonet ihr und ihrem Partner, wie sie von einem sofortigen Wechsel profitieren könnten – auch wenn die Leitungen erst in einigen Monaten verlegt werden. Mit Leiber, so erzählt sie mehr als eineinhalb Jahre später, rechnete er verschiedene Tarife durch, sagte ihr zu, dass sie vielleicht schon in weniger als einem Jahr den neuen Anschluss nutzen könnte. Doch statt des schnelleren Internets zahlt die Frau aus Senden heute viel Geld für einen gewöhnlichen DSL-Vertrag.

