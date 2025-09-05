Deutsche Glasfaser stoppt Netzausbau in fast allen Ortsteilen Illertissens

Deutsche Glasfaser stoppt den zugesagten Ausbau für schnelles Internet in weiten Teilen der Stadt Illertissen. Betroffen sind nach Angaben von Bürgermeister Jürgen Eisen die Ortsteile Illertissen Nord, Tiefenbach, Au, Betlinshausen sowie einzelne Straßenzüge in Illertissen Ost. Betroffene hatten sich ans Rathaus und an unsere Redaktion gewandt. Der Unmut der Kundschaft und des Bürgermeisters ist groß. Eisen bezeichnet das Vertrauen in das Unternehmen als beschädigt, die Verunsicherung unter den Bürgerinnen und Bürgern sei groß. Wie geht es weiter?

Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte Eisen Mitte August von einer Ankündigung von Deutsche Glasfaser berichtet, der Ausbau in Illertissen werde priorisiert, könne aber frühestens 2026 beginnen. Die Kundschaft wurde in einem Rundschreiben wortreich, aber unkonkret um Geduld gebeten. In den vergangenen Tagen ist eine Reihe von Briefen eingetroffen. Diese Schreiben informierten Haushalte, dass sie „aus wirtschaftlichen Gründen“ keinen Glasfaseranschluss erhalten werden. Sofern sich die Bedingungen ändern sollten, wolle das Unternehmen die Möglichkeiten für einen Ausbau erneut prüfen. In mehreren Fällen kamen innerhalb weniger Tage zwei oder mehr Briefe an: Zunächst eine oder zwei Zusagen, dann eine Absage. Nicht nur die Kundinnen und Kunden wurden davon überrascht. „So geht man nicht mit den Leuten um“, sagt eine Auerin, die sich erst kürzlich für einen Anschluss entschieden hatte.

Netzausbau in Illertissen: Bürger und Bürgermeister Eisen kritisieren Entscheidung

Die Mitteilung sei der Stadt Illertissen vorab nicht bekannt gewesen, berichtet Bürgermeister Eisen. Er kritisiert: „Dass eine derart weitreichende Entscheidung nicht vorher mit der Stadtverwaltung abgestimmt wurde, hat das Vertrauen in die Deutsche Glasfaser schwer geschädigt.“ Nicht nur bei der Stadt, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst habe sie zu großer Verunsicherung geführt. Wie es weitergeht, ist noch offen. Der Stadtrat Illertissen werde im September oder Oktober über das weitere Vorgehen beraten, kündigt Eisen an. Man werde die Verträge mit dem Unternehmen prüfen und herausfinden, welche Schritte der Stadt offen stehen, sagt der CSU-Politiker.

Aus Sicht des Bürgermeisters bringt das Aus für den Netzausbau in Illertissen Nord, Tiefenbach, Au, Betlinshausen sowie Teilen von Illertissen Ost massive Probleme: „Fest steht, dass der Glasfaserausbau für unsere Stadt und alle Ortsteile von elementarer Bedeutung ist.“ Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur sei die Grundvoraussetzung, um dem steigenden Datenkonsum zu begegnen, wirtschaftliche Entwicklung zu sichern und Engpässe in den Netzen zu vermeiden. Die Stadt werde sich weiter mit Nachdruck für einen verlässlichen, zügigen und flächendeckenden Glasfaserausbau einsetzen. Dabei sei ein zuverlässiger Partner unerlässlich. Ob Deutsche Glasfaser hier noch infrage kommt? „Der Vertrauensverlust ist schon massiv“, sagt Eisen. Eine Entscheidung treffe aber nicht er, sondern der Stadtrat.

Wirtschaftliche Gründe: Deutsche Glasfaser stoppt Ausbaupläne

Deutsche Glasfaser war ausgewählt worden, weil das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen als einziges den Ausbau auch in den Ortsteilen zugesagt hatte. Nun kommen laut Plan lediglich Turbointernet-Anschlüsse in der Kernstadt und in Jedesheim. Selbst daran hat Jürgen Eisen angesichts der Entwicklungen Zweifel. Dabei wäre der Ausbau in den Ortsteilen für die Stadt besonders wichtig, betont er. In der Kernstadt lasse sich eher ein Unternehmen finden, das den Ausbau stemmen will.

Eisen sieht den Fall als Beispiel für ein bundesweites Problem: Die Geschwindigkeit des eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbaus nehme ab. Hohe Baukosten, fehlende Fachkräfte und eine zurückhaltende Nachfrage erschwerten es Anbietern, Projekte wirtschaftlich umzusetzen. Ohne zusätzliche Förderprogramme des Bundes drohe der Ausbau in Deutschland weiterhin schleppend zu verlaufen. Die Förderung hängt aktuell davon ab, wie leistungsfähig das bestehende Netz ist. Das Internet in Illertissen ist zu gut – finanzielle Unterstützung gibt es nur dort, wo die Geschwindigkeiten besonders niedrig sind. Ohne weitere Schritte des Bundes werde sich das Problem für Illertissen und weitere Kommunen nicht lösen lassen, fürchtet der Bürgermeister.

Verzögerungen hatte es in bereits vorher in mehreren Orten im Kreis Neu-Ulm gegeben, begründet wurden sie mit der Marktlage und der Verfügbarkeit von Fachfirmen. In mehreren Rathäusern wurde kritisiert, wie schlecht Deutsche Glasfaser zu erreichen sei und dass man kaum Informationen über die aktuelle Lage erhalte. Dafür, dass Stadt Illertissen nicht über die Entscheidung gegen den Ausbau in Teilen der Stadt informiert wurde, hat das Unternehmen nach Auskunft von Bürgermeister Eisen um Entschuldigung gebeten.

