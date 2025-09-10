Seltener Riesenfalter: Totenkopfschwärmer bei Bienenstock in Kirchhaslach gefunden

So ein imposantes Insekt sieht man nicht alle Tage: Als Elfriede Spiegel den vor dem Bienenkasten auf ihrem Grundstück liegenden gelb-schwarzen Riesenfalter näher in Augenschein nahm, geriet sie geradezu ins Staunen. Die Recherchen der Kirchhaslacherin ergaben, dass es sich um einen in Deutschland sehr selten vorkommenden afrikanischen Totenkopfschwärmer handelt.

Der afrikanische Totenkopfschwärmer hat eine Flügelspannweite von bis zu 13 Zentimetern

Die Bienen hatten den Eindringling getötet und aus ihrem Stock transportiert. Mit einer Flügelspannweite von bis zu 13 Zentimetern gehört der Totenkopfschwärmer zu den größten Schmetterlingen, die im Süden Europas vorkommen. Das Hauptverbreitungsgebiet des an einer Totenkopfzeichnung auf dem Rücken erkennbaren Schmetterlings liegt in den Tropen Afrikas.

Als Wanderfalter taucht er jedoch sogar in Mittel- und Nordeuropa auf. Um mit ihrem kurzen, aber sehr breiten und stabilen Saugrüssel an ihre wichtigste Nahrungsquelle Honig zu gelangen, dringen die Totenkopfschwärmer in Bienenstöcke ein. In unserer Region sind ihre Raupen und Puppen häufiger zu finden als die Falter selbst.

Naturfotos von Leserinnen und Lesern aus dem Landkreis Neu-Ulm begeistern immer wieder

Unsere Leserinnen und Leser überraschen uns immer wieder mit besonderen Naturfotos. So wie neulich Wolfgang Rupp aus Senden mit seiner Aufnahme von einem seltenen Eisvogel am Neu-Ulmer Plessenteich. Klaus Heinze aus Illertissen hat mit einer Nahaufnahme einer Nosferatu-Spinne begeistert. Und auch Michelle Gutjahr ist ein Glückstreffer gelungen: Sie lichtete auf einem Schulhof in Illertissen ein Eichhörnchen ab, das eines seiner Babys an einen anderen Ort transportierte. (mit anre)