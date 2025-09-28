Alfa-Romeo-Bastler löst Kettenreaktion aus und landet im Rettungswagen

Ein 59-jährige Mann wollte am Samstagnachmittag den Auspuff seines Alfa Romeo in Schwendi im östlichen Landkreis Biberach reparieren. Dann kam eins zum anderen.

Der Mann führte er auf der Wendeplatte vor seinem Haus Schweißarbeiten am Unterboden des italienischen Autos durch. Aus noch bisher unbekannter Ursache geriet sein Auto dadurch in Vollbrand. Das teilt die Polizei Ulm mit. Der Brand griff auch noch auf die angrenzende Hecke über und zog den daneben liegenden Wintergarten leicht in Mitleidenschaft. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 10.000 Euro, schätzt die Polizei. Bei seinen die ersten Löschversuche verletzte sich der Fahrzeugbesitzer. Er wurde in einem Rettungswagen versorgt. Die Feuerwehren Schwendi und Schönebürg waren mit vier Fahrzeugen und 25 Personen vor Ort und löschten den Brands endgültig. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Brandursache führt die Polizei Laupheim. (AZ)