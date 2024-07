Frau wird in Streit nach Beziehungsaus aggressiv und verletzt Polizistin

Eine Polizistin hat sich in Illertissen leicht verletzt, als sie in einem Streit zwischen zwei Ex-Partnern vermittelt hat. Dem Polizeibericht zufolge wurden am Dienstagnachmittag zwei Personen in der Dienststelle in Illertissen vorstellig. Sie hatten sich nach dem Ende ihrer Beziehung über die Herausgabe von Gegenständen gestritten. Da eine gütliche Einigung nicht möglich war, gingen die Frau und der Mann zur Polizei.

Eine Polizistin begleitete beide vor die Dienststelle. Dort stieg die Frau in ihr Fahrzeug, die Beamtin reichte der 24-Jährigen mehrere Gegenstände auf den Beifahrersitz. Obwohl die Polizistin bei geöffneter Beifahrertür neben dem Fahrzeug stand, fuhr die 24-jährige Frau, offenbar aus Wut über die Situation, plötzlich rückwärts. Die Beifahrertür knallte gegen das Bein der Polizistin. Die Fahrerin stoppte dann zwar, blieb aber aggressiv und weigerte sich auszusteigen.

Die leicht verletzte Polizistin brachte die wütende Frau mithilfe einer Kollegin aus dem Fahrzeug. Erst nach eindringlicher Ansprache und einem belehrenden Gespräch beruhigte sich die 24-Jährige, sodass sie kurz darauf wieder entlassen werden konnte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)